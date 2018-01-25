Koyun, domuz, inek derken dünyada İlk kez maymun klonlandı!

Çinli bilim adamlarının dünyada ilk defa bir maymunu klonladığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisine (CAS) bağlı bir araştırma merkezinde bilim insanları, Huahua ve Congcong adlı uzun kuyruklu iki makak maymununu klonlamayı başardı.

İskoçya’da 1996 yapılan klon koyun Dolly ile aynı yöntemin kullanıldığı belirtilen çalışmada, Somatik Hücre Nükleer Transferi (SCNT) metodunun kullanıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 20 yıl önce Dolly’de kullanılan bu yöntemde iki farklı canlıdan transfer edilen hücreler bir yumurtaya yerleştiriliyor. Önce yapay bir ortamda bu yumurtanın elektrik şoku ile bölünmesi sağlanıyor.

Başarılı sonuç veren bu yumurta daha sonra bir taşıyıcı anneye yerleştirilerek, gelişme sürecinin başlaması sağlanıyor. Bununla beraber deneylerde doğumdan sonra deneklerin birçoğu yaşamıyor.

Yaklaşık bir buçuk ay önce dünyaya gelen uzun kuyruklu iki makak maymununun sütle beslendiği ve gelişimlerinin sorunsuz devam ettiği aktarıldı.

Makak maymunlarının insana benzer yapılarından dolayı klonlamanın zorluk taşıdığı belirtilirken, 2 makak maymunu için 127 yumurta ve 79 embriyo kullanıldığı kaydedildi.

Bilim ekibinin söz konusu klonlama konusunda karşılaşılan biyolojik zorlukları aşmak için 3 yıldır uğraştığı bildirildi.

Klonlama programını yöneten MumingPoo konuya ilişkin “İnsanlar primat canlılardır. Bu başarı ile insanlar dahil primat canlıları klonlamak için teknik engeller aşıldı.” açıklamasını yaptı.

CAS’a bağlı İnsandışı Primat Araştırma Merkezi’nde araştırma grubu lideri SunÇiang da SCNT sürecinin oldukça hassas olduğunu belirterek, Somatik hücre transferini ne kadar hızlı yaparsanız yumurta o kadar az zarar görür.” ifadelerini kullandı.

Çinli ekibin konuya ilişkin makalesi bilim dergisi Cell’de yayımlandı.

Dünyada ilk kez 1958’de bir iribaş kurbağa yavrusu, 1963’te ise bir sazan balığı klonlanmış 1996’da ise ilk primat canlılardan bir koyun klonlanmıştı. Yetişkin bir koyundan alınan hücre ile deneyler yapılmış ve 227’inci denemede başarıya ulaşılmıştı. Dolly’nin klonundan sonra domuz, inek, köpek, tavşan ve fare gibi birçok hayvan klonlanmıştı.

