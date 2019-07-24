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Kripto paralarda düşüş devam ediyor

Kripto para birimlerindeki dalgalı seyir, St Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard’ın kripto para birimlerinin ABD döviz sistemini, "fiyatlarda istikrarsızlığa ve yasal olmayan eylemlere neden olabilecek şekilde değiştirdiği" uyarısıyla devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
Kripto paralarda düşüş devam ediyor

St Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard Cuma günü bir akademik konferansta yaptığı sunumda şunları söyledi:

“Mevcut durum, ABD’de dövizin düzensiz olduğu bir duruma doğru sürüklenme olarak tanımlanabilir. Tüketicilerin ve işletmelerin, yerel piyasada farklı fiyatlarla aynı anda ticareti yapılan birden fazla para biriminin oluşmasına yol açacak bir düzensiz para birimi sisteminden hoşlanmayacakları söylenebilir.”

Bullard’ın açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.11 düşüşle 10 bin 520 dolardan işlem gördü ve 187 milyar 602 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2’sini oluşturdu.

Toplam 2,364 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 2.85, yüzde 0.07, yüzde 0.42 ve yüzde 2.04 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Tether, EOS ve TRON yükseldi.

En büyük 100’den de son 24 saatte 50’si düşerken, yüzde 6.63 ile en çok 49’uncu sıradaki ICON değer kaybetti ve yüzde 16.06 ile de en çok 80’inci sıradaki Ren değer kazandı.

Piyasadaki dalgalanmaya paralel olarak piyasa hacmi 287 milyar 408 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 953 milyon dolar olarak hesaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto Para
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