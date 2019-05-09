Laboratuvarda kılçıksız balıklar üretilecek

Yapay etin ardından şimdi de yapay balık dönemi başlıyor. Kaliforniya merkezli üç firma laboratuvarda yetişmiş deniz ürünlerini piyasaya çıkaracak.
Hücreler alınırken balıklara zarar verilmeyecek. Sadece tek bir seferde hücre alacaklarını belirten yetkililer, hücreyi aldıktan sonra balıkları doğal ortamlarına geri bırakacak. Balık üretimlerinin bu özellikleriyle, vegan ve vejeteryanların kalbini kazanması bekleniyor.
Firmalara göre, bu üretimin yararları sadece insanlar için değil, doğa için de faydalı. Balık tutmanın sonucunda denizde oluşan kirlilik de ortadan kalkacak.