Laboratuvarda kılçıksız balıklar üretilecek

Yapay etin ardından şimdi de yapay balık dönemi başlıyor. Kaliforniya merkezli üç firma laboratuvarda yetişmiş deniz ürünlerini piyasaya çıkaracak.

Kaliforniya merkezli firmalardan Blue Nalu, özellikle çiftlikte yetiştirilmesi zor olan balıklardan biyopsi ile alınan hücre örneklerinin vitaminler, aminoasitler ve şeker içeren bir sıvı ile beslenerek çoğaltılabileceğini öngörüyor. Böylece hücreler normal balık kasları gibi gelişerek taze olarak pakette satılacak.Üretilecek balıkların kafa, kuyruk ve kılçığı olmayacak.

Hücreler alınırken balıklara zarar verilmeyecek. Sadece tek bir seferde hücre alacaklarını belirten yetkililer, hücreyi aldıktan sonra balıkları doğal ortamlarına geri bırakacak. Balık üretimlerinin bu özellikleriyle, vegan ve vejeteryanların kalbini kazanması bekleniyor.

Firmalara göre, bu üretimin yararları sadece insanlar için değil, doğa için de faydalı. Balık tutmanın sonucunda denizde oluşan kirlilik de ortadan kalkacak.