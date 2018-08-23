LG V40 ThinQ sızdırıldı!

Sızdırılan görsellerden yola çıkarak az çok bizlerin neyi beklediği konusunda fikir sahibi olabiliyoruz.

Daha öncesinden sızdırılan bilgiler doğrultusunda görsellerin doğru olabileceği bir gerçek. Ancak yine de bunların bir sızıntı ve gerçeği yansıtmayabileceğini de göz önünde bulundurmak gerek.

Telefonun en dikkat çeken kısmı bir çentik bulunmuyor gibi gözükmesi ancak buna benzer bir tasarım sene başında LG G7 ThinQ için de yapılmıştı. O yüzden görsel yanıltıcı olabilir. Telefonun 2 adet kamerası bulunuyor. Ancak bu iki kameranın henüz hangi işlev için kullanılacağı belirsiz.