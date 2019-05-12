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Logitech'ten oyunculara kablosuz fare

Logitech G, popüler oyun mouse'unun son teknolojiyle güncellenen versiyonu olan kablosuz G502 LIGHTSPEED’i tanıttı

12 Mayıs 2019 Pazar 14:16
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
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Peki yeni oyun faresi hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Logitech G502 LIGHTSPEED’in orijinal versiyonunun dizaynı ve özellikleri korurken, bu özelliklere LIGHTSPEED ve POWERPLAY kablosuz teknolojileri eklendi ve ağırlığı da 7 gram azaltıldı. Bunu mümkün kılmak için, Logitech G mühendislik ve tasarım ekipleri, G502'nin ince duvar tasarımıyla iç iskelet kasası dahil, Logitech G PRO kablosuz oyun Mouse’unun yeniliklerini birleştirdi.

Logitech ürünün mekanik ve elektrik yapısını, LIGHTSPEED kablosuz teknolojisini ve POWERPLAY kablosuz şarjını, şirketin yeni nesil HERO 16K sensörünü de (High Efficiency Rated Optical) içeren karışık bir tasarımda buluşturdu.

Bu yeni nesil oyuncu Mouse’u daha hafif, daha iddialı ve daha gelişmiş. Mouse’da, bireysel eylemler gerçekleştirmek veya makroları atamak için Logitech G HUB yazılımıyla özelleştirilebilen 11 programlanabilir tuş bulunuyor. Ek olarak, iki modlu hiper-hızlı kaydırma tekerleği ve ayarlanabilir 6 adet ağırlıktan oluşan (4 adet 2 gr ve 2 adet 4 gr) bir sistem yer alıyor. Bu sayede Mouse’un ağırlığı ve dengesi oyun tarzına göre ayarlanabiliyor.

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Logitech G502 LIGHTSPEED, dokulu lastik yan tutamakları ve sağ-el kullanım tasarımıyla rahatlık sağlıyor. Ek olarak, yeni Logitech G502 LIGHTSPEED, PVC içermiyor ve her ürün satın alımında Logitech'in okyanusa bağlı plastiği çevreden uzaklaştırmaya yardımcı olan Plastic Bank programlarının finanse edilmesine yardımcı olduğu anlamına gelen Plastic Neutral Sertifikası’na sahip bulunuyor.

Logitech G’nin POWERPLAY kablosuz şarj sistemi, oyun sırasında bile sürekli şarj sağlıyor. Yeni oyun Mouse’u, tek bir USB kablosuyla şarj ve veri rahatlığı sağlamak için kablosuz olarak POWERPLAY üzerinden eşleşiyor.

Logitech HERO 16K sensörü, hayli iyi tepki ve hassasiyet sağlıyor; 16.000 DPI'ye kadar hassasiyet ve 400+ IPS’i (izleme hızı) ekstra bir hızlanma, filtreleme veya yumuşatma olmadan sağlıyor.

Logitech G HUB, Logitech G502 LIGHTSPEED'i otomatik olarak tanıyor ve kişiselleştirme özelliklerine tam erişim sağlıyor. Ayrıca, özellikleri seçmenize, makro ve anahtar tuşları atamanıza ve tümü basit, sezgisel bir ara yüze sahip özelleştirilmiş renkler oluşturmanıza olanak tanıyor. 

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