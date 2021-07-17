Lüks marka Tag Hauer'in Süper Mario temalı kol saati çıktığı gün tükendi

İsviçreli lüks saat markası Tag Hauer'in Japon bilgisayar oyunları firması Nintendo'nun en ünlü karakterlerinden Süper Mario temalı saatleri yüksek fiyatına rağmen çıktığı gün tükendi.

Analog saatlerle "dijital akıllı saatlerin" birçok özelliğini içinde barındıran ürün, Avrupa'da 15 Temmuz sabah saat 10.00'da satışa sunuldu.

2 bin 150 dolar fiyatla satılan ve sadece koleksiyoncular için 2 bin adet üretilen Süper Mario temalı kol saati, yaklaşık 3 saat içerisinde tükendi.

Tag Hauer, resmi internet sitesinde Süper Mario temalı kol saatlerinin özelliklerini açıkladı. Ön kadranında Süper Mario karakterinin farklı ara yüzlerinin gösterildiği saat, bulunduğunuz ortama göre farklı animasyonlar kullanıyor. Saat analog görünümüne rağmen, Google Suite'de yer alan e-posta, takvim ve diğer özellikleri de kullanabiliyor.