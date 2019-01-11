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Mars'a gidecek SpaceX Starship işte böyle görünüyor

11 Ocak 2019 Cuma 15:24
Mars'a gidecek SpaceX Starship işte böyle görünüyor

Şu sıralar dünyanın hedefi Mars'a ulaşmak ve Mars'la ilgili olabildiğince veri toplayabilmek. NASA'nın Insight uzay aracı da bu özel görev için geçtiğimiz haftalarda Kızıl Gezegen'de görevine başladı ve ayrıntılı analizlerini yapıyor. Diğer yandan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de boş durmuyor. Mars'a gitmesi planlanan SpaceX Starship'in yeni görüntüleri internette yayınlanırken, henüz bu geminin prototip olduğunu da söylemek gerekiyor.

SpaceX, Mars'a gidecek yeni roketi üzerindeki çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Şirketin sahibi olan Elon Musk, yeni roketin neye benzeyeceğine dair bir görseli Twitter hesabı üzerinden halihazırda paylaşmıştı. Ancak bu kez ortaya çıkan görüntüler, prototipin birebir kendi görüntüsü. Texas'ta bulunan alanda fotoğrafları çekilen SpaceX Starship, Mars'a yollanacak ilk prototip. 

Bu yıl içinde fırlatılması beklenen; ancak bu konuda net tarih verilmeyen Starship'in uçuşu 2020'yi de bulabilir. Diğer uzay araçlarıyla karşılaştırıldığında oldukça farklı görünen SpaceX Starship, bugüne dek üretilen en güçlü uzay aracı olarak dikkat çekiyor.
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Marsa gidecek SpaceX Starship işte böyle görünüyor



Test aracı fırlatıldığında ilk olarak Grasshopper ismi verilen yörüngenin altında test uçuşlarında kullanılacak; sonrasında da asıl yörünge görevlerine başlamaya hazır hale gelecek. 

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Anahtar Kelimeler:
MarsSpaceX
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