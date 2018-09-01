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Mars Aracı Opportunity'den Haber Alamayan NASA: 'Veda Vakti Yaklaşıyor'

Kızıl Gezegen Mars yüzeyinde 2004 yılından bu yana görev yapan Opportunity, artık son günlerini yaşıyor olabilir. Araçla bir süredir iletişim kuramayan NASA, bunun Mars yüzeyindeki sert fırtınalar nedeniyle gerçekleştiğini, artık umutların azaldığını söylüyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:43
Mars Aracı Opportunity'den Haber Alamayan NASA: 'Veda Vakti Yaklaşıyor'

İnsanlığın gelecekte bir kolunun yaşamasına yönelik büyük umutların olduğu Mars yüzeyine, 7 Temmuz 2003’te Opportunity (Fırsat) adında bir araç gönderen NASA, aradan geçen 15 yılın ardından üzücü bir açıklama yaptı. 

Haziran ayından bu yana Mars’ın bazı bölgelerini etkisi altına alan bir toz fırtınası nedeniyle, bir süredir Opportunity’den haber alınamıyor. Uzmanlar, toz fırtınasının şiddetinin azaldığını, Opportunity üzerindeki güneş panellerinin ışık alması için uygun seviyeye gerilediğini söylüyorlar. Buna rağmen araçtan haber gelmemesi, fırtına sırasında ciddi bir hasar aldığının kanıtı olabilir.

NASA, Opportunity’den bir daha asla haber alınamayacağına dair uyarı açıklamasında bulundu. Araçtan gelen en son mesaj 10 Haziran 2018’de kaydedildi.

Opportunity’nin ikizi olan Spirit, 2009 yılında Mars üzerindeki bir yığına sıkıştı, NASA aracı kurtaramayınca sistemlerini devre dışı bıraktı. Her iki araç da 2003 yılında Dünya’dan Mars’a, sadece 90’ar günlük görevler için gönderilmişlerdi. İkisi de görev sürelerinin çok üzerinde hizmet verdiler. NASA, Opportunity’den bir süre daha haber alamazsa görevi sonlandıracağını doğruladı.

Bu sırada daha gelişmiş bir teknolojiye sahip yeni bir Mars aracı olan InSight, önümüzdeki Kasımda Mars’a iniş yapacak. Bundan sonra gezegenin yüzeyindeki en yeni bilgileri onun sayesinde öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
MarsOpportunityNasaTelnolojiHaber
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