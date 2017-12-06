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"Mars yüzeyinde gizemli küre görüntülendi"

Mars'ta araştırmalar yürüten araçtan elde edilen karelerden birinden metal bir küreyi andıran bir cismin saptanması Kızıl Gezegen ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 17:07
"Mars yüzeyinde gizemli küre görüntülendi"
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) insansız Mars kaşifi, 'Kızıl Gezegen'in yüzeyinden yeni fotoğraflar göndermeye devam ediyor. 

Elimize ulaşan son fotoğraflardaki bir detay mars'ta bir dönem yaşam olup olmadığına dair tartışmayı bir kez daha alevlendirdi. 

Zira Mars’taki minik kaşiflerden yeni gelen fotoğraflardan bir tanesinde metal bir küreyi andıran bir cismin bulunması. 

Söz konusu fotoğrafın doğrudan NASA’nın JPL projesinin internet sitesinden alındığının altını çizen Ufologlar bunun gezegenin bir dönem akıllı bir türe ev sahipliği yapmış olabileceğine kanıt olacağı iddiasında. 

Ancak bu iddiaların yakından incelenmesi için aşmamız gereken bir engel var, o da Mars'a gitmek.

Geçtiğimiz aylarda gezegenimizin uydusu Ay yüzeyinde bulunan dev bir gezegenler arası roketin sunumunu takipçileri ile paylaşan Musk, Mars üssünün tasarımını da görücüye çıkarmıştı. 

"Ay Üssü Alfa" ve "Mars Kenti" adıyla paylaşılan karelerde gezegenler arası bir rokete de yer verilmişti. 

Reddit'te sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Elon Musk, BFR'nin ilk kargo versiyonlarının (insansız) 2022 yılında Mars'a gideceğini de söyledi.

Musk söz konusu roketi, daha önce "Ay seyahatleri için ideal bir araç" olarak nitelendirmişti. 

Musk, Meksika'nın Guadalajara kentindeki 67. Uluslararası Uzay Yolculuğu Konferansı'ndaki konuşmasında, "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi Projesi" hakkında bilgi vermişti. 

Musk, 10 yıl içinde kamu-özel ortaklığıyla Mars'a insan göndermek ve 200 bin dolarlık bilet ücretini karşılayanlar için bu gezegende kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak istediğini belirtmiş, bu konuda 10 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğüne değinen iş adamı Musk, yolculukta "yeni teknolojiler" ve "inovatif yapılar" kullanarak maliyetin düşürülmesi gerektiğini ifade etmişti. 

Sahibi olduğu SpaceX'in BFR ve BFS araçları sayesinde insanoğlunun "Kızıl Gezegen"e inebileceğini anlatan Musk, bu araçların saatte 100 bin kilometreden fazla hızla ilerleyeceğini ve aracın sıcaklığının bin 650 santigrat derecenin üzerine çıkacağını kaydetmişti. 

Musk, aynı konuşmasında uzay gemisinde yakıt olarak metan ve oksijen kullanılacağını dile getirmişti. 

Şu anda teori aşamasında olan bu projeler için Musk, henüz NASA, ESA veya Rusya ile bir anlaşma imzalamış değil.

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