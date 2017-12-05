Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106423
ALTIN
157.313
DOLAR
3.8640
STERLİN
5.1876
EURO
4.5738
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Mars’a araba yollayacak!
Mars’a araba yollayacak!
Uyku, tartışmanın seyrini etkiliyor mu?
Uykusuzluk = Kavga!
Yer çekimine meydan okudu!
Yer çekimine meydan okudu!

Mars’a araba yollayacak!

Tesla ve SpaceX firmalarının kurucusu Elon Musk, uzaya otomobil göndererek tarihe geçmek niyetinde...

05 Aralık 2017 Salı 18:15
Mars’a araba yollayacak!
banner10

Elon Musk halen en tutarlı şekilde ilerleyen sivil ve ticari uzay yolculuğu şirketi SpaceX'in kurucusu. Aynı zamanda sesten hızlı tüp trenleri üretmeyi hedefleyen Hyperloop firmasının babası. Dünyanın lider elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın kurucusu olmasını da ekleyelim. Son olarak Musk'ın ünlü şarkıcı David Bowie'ye olan merakını da koyarsak ortaya çıkan şey çok acayip.

Çünkü Musk'ın açıklamasına göre, SpaceX'in ağır yük roketi Falcon Heavy ilk resmi uçuşunda uzaya bir Tesla Roadster araba götürecek. Gelecek ay yapılması beklenen uçuş, Apollo 11 görevinin havalandığı ünlü ‘Launch Complex 39A'yı kullanacak. Falcon Heavy roketinin yük bölümünde, Musk'ın kırmızı renkli şahsi Tesla Roadster otomobili yer alacak. Roket havalanırken, arabanın hoparlörlerinden David Bowie'nin ikonik şarkısı ‘Space Oddity' çalacak.

Bu arabanın hedefi ise kızıl gezegen Mars. Musk eğer roket yörüngeye çıkana kadar patlamaz ise, bu noktadan itibaren arabanın Mars yolculuğuna başlayacağını resmi Twitter hesabından duyurdu. Musk her şey planlandığı gibi giderse, şahsi arabasının milyonlarca yıl boyunca uzayda kalacağını umut ettiğini söylüyor. Ama şirket yetkilileri daha önce yaptıkları çeşitli açıklamalarda ilk kez denenecek Falcon Heavy roketinin, patlamadan yörüngeye çıkmasının bile büyük bir başarı olacağını söylemişlerdi. Bakalım Musk'ın arabası bir milyon parçaya mı ayrılacak, yoksa bir milyon yıl uzayda mı kalacak?

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp’da bu mesajı kesinlikle açmayın!
WhatsApp’da bu mesajı kesinlikle açmayın!
Facebook'tan çocuklara özel uygulama
Facebook'tan çocuklara özel uygulama
Hangi telefonun şarjı daha iyi gidiyor?
Hangi telefonun şarjı daha iyi gidiyor?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim