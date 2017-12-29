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Mars’ın kış görüntüleri yayınlandı

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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracından elde edilen 'Kızıl Gezegen' Mars’ın kış görüntülerini paylaştı.

29 Aralık 2017 Cuma 17:44
Mars’ın kış görüntüleri yayınlandı
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Mars'taki sıcaklığın düşmesiyle gezegenin dış görünümünün değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, atmosferdeki karbondioksitin, Mars'ın yüzeyini kaplayarak çeşitli desenler oluşturan kuru buza dönüştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Mars'taki ‘ilkbahar' mevsiminin gelmesiyle kuru buzun çatlayıp, buharlaşmaya başladığı ve sonrasında ‘Kızıl Gezegenin' yüzeyinin dış görünümünün yine değiştiği ifade edildi.

Diğer yandan Mars'ın güney kutbunda hava ısısının düşük kalmaya devam ettiği, bu nedenle gezegenin bu bölgesindeki ‘kış' mevsiminin yıl boyunca sürdüğü belirtiliyor.

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