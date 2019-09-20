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Merakla beklenen özellik Instagram’da!

Instagram’a merakla beklenen özellik geldi. Instagram'ın yeni özelliği ile artık kullanıcılar, ileri tarihlere gönderi planlayabilecek. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

20 Eylül 2019 Cuma 09:14
Merakla beklenen özellik Instagram’da!

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram’a yeni bir güncelleme geldi.  

Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı. 

Yeni özellik, tüm Instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı. Peki Instagram üzerinden gönderi zamanlama nasıl yapılır? Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanız gerekiyor. Ardından sayfanızı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklayın. 

Karşınıza çıkan bölümde, "Zamanla" seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz. 

Peki hikaye Planlamak isteyenler ne yapacak? Söz konusu güncelleme bu yönde bir iyileştirmeye ev sahipliği yapmadığı için hikaye zamanlamak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorundayız. 

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