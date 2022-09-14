Merakla beklenen WhatsApp güncellemesi sonunda geldi!

WhatsApp güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden popüler mesajlaşma uygulaması, yayınladığı yeni güncellemelerle ise birçok yeniliği kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Görünüşe bakılırsa, yayınlanan son WhatsApp güncellemesiyle de Meta çatısı altındaki platformun hedeflediği şey bu oldu. WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte önemli iyileştirmeler yapılırken, dikkat çeken bazı yenilikler de kullanıcılara sunuldu.

İŞTE WHATSAPP'A GELEN YENİ 5 ÖZELLİK

WhatsApp güncellemesiyle (iOS'ta sürüm numarası 22.19.75) gelen yenilikler oldukça dikkat çekici. Sürüm notlarına göre bu büyük güncellemeyle;