Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
Twitter o hesapları kapattı!
Twitter o hesapları kapattı!
Ayva neye iyi gelir?
Ayva neye iyi gelir?
Merkür'e gidecek uzay aracı yörüngeye gönderildi
Uzay aracı yörüngeye gönderildi
Mor yiyeceklerin sağlığa faydaları
Mor yiyeceklerin sağlığa faydaları
Bel ağrısına karşı 10 egzersiz önerisi
Bel ağrısına karşı 10 egzersiz...
banner40

Merkür'e gidecek uzay aracı yörüngeye gönderildi

Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür'de araştırma yapacak Avrupa ve Japonya'nın ortak misyonu "BepiColombo"yu taşıyan roket yörüngeye fırlatıldı. 

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:31
Merkür'e gidecek uzay aracı yörüngeye gönderildi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Merkür gezegeninde araştırmalar yapacak BepiColombo misyonu kapsamında geliştirilen uzay aracının, Ariane 5 roketiyle Fransız Guyanası'ndan yörüngeye fırlatıldığını açıkladı.

ESA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığında geliştirilen uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldığı belirtilen açıklamada, Almanya'da bulunan izleme istasyonunun uzay aracından sinyal almaya başladığı kaydedildi. 

Yaklaşık 1,6 milyar avro bütçeli BepiColombo misyonu, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.
Misyonun, Merkür gezegenine 7 yıl sonra ulaşması planlanıyor.

Toplam 9 milyar kilometre yolculuk gerçekleştirecek BepiColombo misyonu kapsamında geliştirilen uzay aracı Avrupa ve Japonya'nın iki bilimsel uydusunu taşıyor.

Uzay aracının 2025'te Merkür'e ulaşmasının ardından iki uydunun birbirinden ayrılması öngörülüyor. Japon uydusunun gezegenin manyetik alanı ve bu alanın güneş rüzgarlarıyla etkileşimini incelemesi, Avrupa uydusunun ise Merkür'ü yüksek düzeyli biçimde haritalaması ve yüzey yapısı hakkında detaylı veriler toplaması planlanıyor.

Güneşe en yakın gezegen Merkür'ün çapı 4 bin 880 kilometreyi buluyor. Gezegenin yüzey sıcaklığı eksi 180'le 450 santigrat derece arasında değişim gösteriyor. Merkür gezegenin güneş etrafında bir tur atması 88 günde gerçekleşiyor.
Öte yandan güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu belirten uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkati çekiyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MerkürUzay AracıYörüngeTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter o hesapları kapattı!
Twitter o hesapları kapattı!
Öldürülen Kaşıkçı'nın röportajı ortaya çıktı
Öldürülen Kaşıkçı'nın röportajı ortaya çıktı
Whatsapp’a Tatil modu
Whatsapp’a Tatil modu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim