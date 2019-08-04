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Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Bilim insanları tarafından tamamlanan çalışmalarda, Merkür gezegeninin büyük bir iç çekirdeğe sahip olduğu sonucuna ulaşıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:42
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Bilim insanları, uzay ve galaksimiz üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Bugüne kadar yapılan çalışmaların sonucunda Merkür'ün döndükçe yörüngesinin kaydığını, bu kaymanın sonucunda da erimiş bir çekirdeğinin olduğu keşfedilmişti. Yaşanan son gelişmelere göre ise Merkür'ün erimiş çekirdeğinin altında katı bir ana çekirdeği daha bulunuyor.

2015 yılında çalışmaları tamamlanan MESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging) isimli bilimsel çalışma sonucunda Merkür'ün katı çekirdeğinin de olduğu keşfedildi. Bilim insanları yaptıkları çalışmaların sonucunda Merkür'ü 'top mermisi' olarak tanımlamaya başladılar çünkü Merkür gezegeninin hacminin büyük bir bölümünü çekirdek katmanı oluşturuyordu. MESSENGER çalışması kapsamında veriler üzerinde çalışmalar ise devam ediyor.

Yörünge mekaniği, jeofizik, jeokimya ve yerçekimi gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren bilim insanları, elde ettikleri sonuçlardan fazlasıyla memnunlar. Çünkü Merkür gezegeninin çekirdeğinin soğuma hızı Dünya'ya göre daha hızlı ve bu da Dünya'nın ileride nasıl bir hal alacağını anlamalarına yardımcı oluyor.

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