Messenger eski haline dönüyor!

Snapchat takıntısından dolayı sahip olduğu tüm uygulamalara hikayeler, fotoğraf çekme, sticker ve anı paylaşma gibi özellikler ekleyen Facebook, işin dozunu son zamanda iyice kaçırdı.

Çıktığında basit bir mesajlaşma uygulaması olan ve bu özelliği ile sevilen Messenger uygulaması, son güncellemeler ile iyice şişmiş ve batarya canavarı bir uygulama haline dönüşmüştü.

API'lar yüzünden yavaşlayan ve asıl amacından çıkan Messenger için Facebook geç de olsa geri adım atacağını açıkladı. Üst düzey amiral gemisi Android telefonlar ve yeni iPhone modellerinde bile geç açılan/kasan Messenger uygulaması, eskisi gibi artık daha sade olacak.

Facebook'un açıklamasında 2018'de odaklanılacak uygulamaların ilk sırasında Messenger yer alıyor. Messenger yeni güncellemeler ile sahip olduğu özelliklerden mahrum bırakılacak ve bu sayede daha akıcı ve amacı "Mesajlaşma" olan bir platforma dönüşecek.