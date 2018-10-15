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Messenger’a hayat kurtaran özellik!

Daha önce Whatsapp'a gelen ve kullanıcıların gönderdikleri mesajları geri alabilmesine (silmesine) olanak tanıyan özellik bu kez Facebook Messenger'a geliyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:44
Messenger’a hayat kurtaran özellik!

TechCrunch isimli bir internet yayının yaptığı haberle, Facebook Messenger mesajları geri alma özelliğine ait ekran görüntüleri ortaya çıktı. Android platformu üzerinde çalışan Facebook Messenger uygulamasında gösterilen bu özelliğin ortaya çıkan görüntülerinde özelliğin nasıl kullanılacağı da belli oldu.

Herhangi bir sohbet içerisinde gönderilmiş mesajları düzenlerken, “Mesajı Sil” seçeneğinin hemen üstünde “Mesajı Geri Al” seçeneği görülüyor. Eğer “Mesajı Geri Al” seçeneğine tıklanırsa Facebook Messenger, bunu gerçekten yapıp yapmak istemediğinizi soruyor.

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Şu an ortaya çıkan sızıntılara göre henüz test aşamasında olan bu özelliğin son kullanıcıya ne zaman tam bir şekilde ulaşacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda bu konu ile ilgili resmi açıklamların gelmesi beklentiler arasında yer alıyor

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