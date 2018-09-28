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Microsoft’tan ilk Türkçe oyun: Forza Horizon 4

Microsoft, düzenlediği basın toplantısında yeni oyunu Forza Horizon 4’ü oyun severlerle buluşturdu. Froza Horizon 4’te ilk kez Tükçe altyazı sunan Microsoft, Türkiye oyun pazarına duyduğu güvenin ve yatırımlarının altını çizdi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:40
Microsoft’tan ilk Türkçe oyun: Forza Horizon 4

Bu yıl Türkiye’deki 25’inci yılını kutlayan Microsoft, Türkçe altyazılı ilk oyunu Forza Horizon 4’ü tanıttı. Bu adımla Türkiye oyun pazarına duyduğu güvenin ve yatırımlarının altını çizen Microsoft’un düzenlediği basın toplantısına Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Microsoft Afrika ve Ortadoğu Bölgesi Xbox Kategori Müdürü Mehmet Tur, Microsoft Türkiye Xbox Pazarlama Uzmanı Uğur Güç ve oyunun demo gösterimini yapan, geçen yıl Formula 1 Esports serisinin finalini beşinci sırada tamamlayan dünyaca ünlü Formula 1 e-sporcusu Cem Odabaşı katıldı. 

Tüm dünyada merakla beklenen açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 4, Türkçe altyazı seçeneğinin yanında dinamik hava koşulları ve geniş araç seçenekler, 4K ve HDR desteğiyle benzersiz bir yarış oyunu deneyimi sunacak. 

Forza Horizon 4, İngiltere’nin tarihi ve doğal coğrafyasında dört mevsimi yaşatacak. Dünya’da ilk kez, bir açık dünya yarış oyununda, mevsim ve hava durumu dinamik ve eş zamanlı olarak tüm oyuncular için deneyimler sunacak. Bu da tüm Forza oyuncuları için ortak bir deneyim sağlayacak. Mevsim değişiklikleri, sadece hava koşullarını değil aynı zamanda mevcut haritada da değişikliklere neden olacak. Yaz mevsiminde güzel bir manzara olan bir göl, kış mevsiminde donarak yarış pistine dönüşebilecek. 100’den fazla araba markası, 450’den fazla model ile Forza Horizon 4, güçlü bir koleksiyona sahip. 

Xbox Türkiye’nin Forza Horizon 4 için kuracağı resmi Forza Türkiye kulübüyle, Türk Forza severler tek bir çatı altında toplanacak. Haftalık yarışmalar düzenlenecek ve ödüller verilecek. Kulüple ilgili detaylı bilgiler 2 Ekim’de Xbox Türkiye sosyal medya kanallarında paylaşılacak.

“TÜRKİYE OYUN PAZARINA GÜVENİMİZ TAM”

Toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu “Microsoft ailesi olarak hem yazılım hem de donanım desteği sunarak, bu sektöre yön veriyoruz. En güçlü çözümlerimizi oyun severlerle buluşturuyoruz. Türkiye, %24,7 yıllık büyüme oranıyla Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük ve en dinamik oyun pazarlarına sahip. Bunun en büyük nedeni genç ve dinamik nüfusumuz, bir de teknolojiye giderek artan merakımız. Şu an Türkiye oyun pazarı büyüklüğü 1 milyar dolara çok yakın. Türkiye’nin 2020 yılında bu pazardan 2 milyar dolar pay alacağını tahmin ediyoruz. Türkiye’deki oyun pazarına yatırımlarımızın ve güvenimizin bir göstergesi olarak, Forza Horizon 4 ile Türkçe altyazı seçeneği sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, gerek oyunlarımızın Türkçeleştirilmesi gerekse yerel oyun geliştiricileri ile işbirliklerimiz sürecek. Böylece, Türkiye’deki varlığımızı ve Türkiye oyun piyasasını daha da güçlendireceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft’Türkçe OyuForza Horizon 4
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