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Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalar kaldırıldı!

Çinli uygulama geliştirici iHandy şirketinin uygulamaları üzerinde Google tarafından inceleme başlatıldı ve bu inceleme sürüyor. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamaların sahibi iHandy'nin ürettiği uygulamalar arasında "Sweet Camera" gibi adını duyurmuş uygulamalar da bulunuyor.

27 Eylül 2019 Cuma 15:46
Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalar kaldırıldı!

Google, Çinli bir uygulama geliştirici şirketine detaylı inceleme başlattı. Google, Çinli geliştirici şirketi iHandy'nin Google Play Store'da bulunan 46 uygulamasını kaldırdı. Şirket sözcüsü, iHandy uygulamalarına yapılan incelemelerin devam ettiğini söylerken bu uygulamaların mağazadan neden kaldırıldığıyla ilgili açıklama yapmadı.

MİLYONLARCA KULLANICI, ONLARCA UYGULAMA

Google'ın Play Store'dan kaldırdığı 46 uygulama arasında selfie, güvenlik ve antivirüs, klavye, burç, emoji ve sağlık uygulamaları yer alıyor. Toplamda 10 milyonlarca indirme sayısına sahip olan bu uygulamalar arasındaki en popülerlerden bir tanesi “Sweet Camera – Selfie Beauty Camera, Filters” tek başına 50 milyondan fazla indirilmeye sahip.

ŞİRKET: SEBEBİNİ ANLAYAMADIK

iHandy'nin başkan yardımcısı Simon Zhu yaptığı açıklamada “Bizim açımızdan hiç beklenmedik bir şeydi. Sebebinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Uygulamaların Google Play Store'a yeniden yüklenmesini umut ediyorum. Google'ın son yıllarda hem geliştiriciler hem de kullanıcılara sağlıklı bir ekosistem oluşturmak için politikalarını geliştirdiğini hepimiz biliyoruz. İtibar sahibi geliştirici olarak bu geliştirmeleri kesinlikle destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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