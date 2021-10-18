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NASA Ay'da Wi-Fi ağı kurmayı planlıyor

ABD'nin bazı bölgelerindeki internet sorununa çözüm arayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir çalışma başlatarak Ay'da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağı kurmayı planladığını belirtti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 11:27
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NASA Ay'da Wi-Fi ağı kurmayı planlıyor
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ohio eyaletinde yer alan Cleveland’daki Glenn Araştırma Merkezi’nde Ay'da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağının kurulmasına yönelik bir çalışma başlattı. NASA, Wi-Fi çalışmasıyla Dünya'daki internet bağlantısı sorunlarını çözüme kavuşturmayı planladığını belirtti.

NASA'YA BAŞVURDULAR

Çalışma, Cleveland’daki hanelerin yaklaşık yüzde 31’inde geniş bant erişimi olmadığı için bölgedeki ekonomik kalkınma kuruluşu olan Greater Cleveland Partnership'in NASA'ya ulaşmasının ardından başladı. Greater Cleveland Partnership, NASA'dan bölgedeki hanelere bağlantı getirmenin en iyi yolunun bulunması ve internet erişimindeki eşitsizliğin çözülmesini istedi.

Çalışmanın yürütüldüğü Glenn Araştırma Merkezi’ndeki Compass Laboratuvarı Başkanı Steve Oleson, Wi-Fi projesinin Dünya'da güvenilir bir iletişim ağı kurmak adına önemli olduğunu aktararak, böyle bir ağın Ay’da nasıl görüneceğini değerlendirmek için, Cleveland’da araştırma ekibinin yakınlarında, karasal bir ağın nasıl çalıştığının değerlendirildiğini açıkladı.

Oleson, Dünya ve Ay ortamlarının farklı olmasına rağmen, Ay'daki Wi-Fi frekanslarının Dünya’dakiyle aynı olabileceğini belirtti. Oleson, çalışmada, Wi-Fi yönlendiricilerini yaklaşık 20 bin elektrik direğine bağlamanın Cleveland’daki veya herhangi bir yerdeki internet problemlerinin çözülmesine yardım edeceğini gösterdiğini aktardı.

ARTEMİS PROJESİNE DE YARDIM EDECEK

Yönlendiricilerin 100 metreden daha fazla olmayacak bir şekilde yerleştirildiğinde, 4 kişilik bir evin saniyede yaklaşık 7,5 megabit (mbps) internet hızı kazabileceğini söyleyen Oleson, çalışmaların ayrıca NASA'nın Artemis projesine de yardım edeceğini belirtti.

NASA'nın 2024 yılına kadar astronotları Ay'a gönderme hedefi olan Artemis projesi NASA'nın 1972 yılındaki Apollo 17'den bu yana ilk mürettebatlı Ay görevi olarak biliniyor.

NASA’nın Glenn Araştırma Merkezi’nden Mary Lobo ise, “Bu, Artemis’in altında Ay’a astronot gönderirken karşılaştığımız zorluklara çözümler geliştirmek için harika bir fırsat sunarken, aynı zamanda artan bir toplumsal sorunu da ele alıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
NasaAyWiFi Ağı
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