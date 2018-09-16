Nasa'dan Dünya'yı kurtaracak proje!

Nasa, Dünya'yı kurtaracak bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Tabii ki Dünya'yı kurtaracak olarak lanse edilmesi işin biraz kurgusuymuş gibi geliyor ancak gerçekten de bu proje bizler için yararlı olabilir.

Didymos adındaki ilk asteroid hedefinin genişliği 160 metre olarak açıklandı. Eğer bu proje sağlamlığını kanıtlarsa Dünya'yı tehdit eden asteroidler, gezegenimize ulaşmadan önce başka bir yörüngeye gönderilecek.

Nasa, Dünya ile çarpışma şansına sahip asteroitleri yolundan saptırmak için bir proje hazırladı.