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NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
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NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun

Kullanılan bilinçsiz uygulamalar, fosil yakıtlar ve pek çok sebep günümüzde iklim değişikliği gibi olaylara yol açıyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:19
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun

İklim değişikliği genel olarak büyük bir problem. Bunun fazla ısınma gibi etkileri bulunabiliyorken bir de fazla soğuma gibi etkileri bulunabiliyor. Bu sefer yaptığımız haber ikincisi ile alakalı ve pek de iyi sayılmaz. NASA bir süredir yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz süreçte ise, yeni iklim araştırmasını yayınlayan NASA'nın verileri pek iyiyi yansıtmıyor çünkü rekor seviyede soğuk beklediklerini açıkladılar.

Tamam, belki bu fotoğraf biraz abartılı olmuş olabilir. Ancak Dr. Tony Philips ve Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak yaptıkları araştırma sonucunda Güneş'in eskisi kadar verimli olmadığını ve bu etkilerinin gitgide hissedilmeye başlanacağını belirtti. Yapılan uydu çalışmalarında Termosfer'de soğuma ve buna bağlı daralma olduğu dikkatleri çekmiş durumda.

Ayrıca NASA Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak nitrik oksit seviyesinin olması gerektiğinden 10 kat kadar daha düşük olduğunu belirterek, çok yakında uzay çağı için rekor soğukların görülme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Bunun için henüz yeterli seviyenin oluşmadığını ancak birkaç ay içinde olabileceğini de ekledi.

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NasaUzayUyarıSoğuklarHaberTeknoloji
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