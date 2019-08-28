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NASA Derin Uzay Atomik Saati'ni çalıştırdı

NASA, dünyayla çok daha az irtibat kurularak derin uzay seyahatine olanak tanıyacak Derin Uzay Atomik Saati'ni çalıştırdı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
NASA Derin Uzay Atomik Saati'ni çalıştırdı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyayla çok daha az irtibat kurularak derin uzay seyahatine olanak tanıyacak Derin Uzay Atomik Saati'ni çalıştırdı.

SpaceNewsfeed'in haberine göre, NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı'nda geliştirilen ve haziranda Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle yörüngeye yerleştirilen Derin Uzay Atomik Saati başarıyla faaliyete geçirildi.

Gelecekte uzay aracının derin uzayda güvenli şekilde kendi kendine seyretmesini sağlayacak bir konumlama aracı gibi hareket etmesi öngörülen Derin Uzay Atomik Saati'nin, bir yıllık misyonuna geçen cuma NASA tarafından aktif hale getirilerek başladığı belirtildi.

Teknolojinin başarılı olduğunun kanıtlanması halinde Derin Uzay Atomik Saati'nin, gelecekte bir mekiğin, Dünya'dan talimatlar almadan derin uzayda güvenli seyahatinin önünü açacağı ve kendi başına gidecek bir uzay gemisine kaptanlık etmek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Bugün derin uzay yolculuklarında uzay aracının yönünü bulması amacıyla sinyaller göndermek için Dünya'daki dev antenler kullanılıyor, bu sinyaller araçtan Dünya'ya geri iletiliyor.

Derin Uzay Atomik Saati sayesinde derin uzay yolculuğunda astronotların, sinyalleri Dünya'ya geri gönderme ihtiyacı duymadan araçlarının nerede olduğunu anlayabileceği belirtiyor.

Uzay aracı üzerindeki atomik saatin, Dünya'dan sinyal alınmasına olanak sağlayarak navigasyon sistemiyle uzayda hangi konumda bulunulduğunu derhal saptanmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Uzay keşfinde atomik saatlerin aşırı hassas olması gerekiyor. Bir saniyelik bir hatanın bile Mars gibi bir gezegene inişte yüz binlerce kilometrelik sapma anlamına gelebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
NasaDerin Uzay Atomik Saati
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