NASA duyurdu! Dünyaya hızla yaklaşıyor

NASA ‘potansiyel tehlikeli’ olarak tanımladığı Asteroid 2016 NF23’ün dünyaya 7.5 milyon kilometre mesafeden geçeceğini açıkladı.

TARİH VERİLDİ

Uzmanlar, çapı Keops piramidinin yüksekliğini aşan Asteroid’in saniyede 9 kilometreden yüksek hızla yol aldığını belirtti. Uzmanlar açıklamalarında 29 Ağustos Çarşamba günü dünyaya mümkün olan en yakın mesafeye geleceğini kaydetti.

Daha önce NASA, gelecek yüzyılda bilinen asteroitlerden herhangi birinin dünyayla çarpışma olasılığının neredeyse sıfır olduğu öngörüsünde bulunmuştu.