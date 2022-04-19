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NASA insanları uzaya ışınladı: Holoport nedir?

NASA bir grup bilim insanını Uzay'a ışınladı. Oluşturulan 3 boyutlu görüntüler gerçek zamanlı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na aktarıldı. Ekip istasyondaki astronotlarla el sıkıştı.

19 Nisan 2022 Salı 09:55
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NASA insanları uzaya ışınladı: Holoport nedir?

Hologram ve teleportasyon (ışınlama) bir araya getirildi. NASA bir grup bilim insanını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) holoport etti. 

Bilim kurgu sevenlerin Isaav Asimnov kitaplarından ya da Star Trek gibi filmlerden hatırlayacağı üzere bir kişinin görüntüsü uzakta hologram olarak yeniden ortaya çıktı. 

NASA geliştirilen hologram teknolojisiyle Dr. Josef Schmid ve ekibinin hologram görüntüsünü ISS'e gönderdi. 

Uzay'a ışınlanan Schmid, "Bu yeni tür bir insan keşfi. Bedeniniz yeryüzündeyken varlığınız Dünya dışına çıkabiliyor." dedi

Holoport teknolojisi bir süredir geliştiriliyor. Teknoloji devi Microsoft bu fikri konsept aşamasında ele almaya başlamıştı. NASA'nın yeni adımıyla bu fikir Uzay'a da taşındı. 

İlk defa sanal ışınlanmayla insanlar Dünya'nın dışına çıkartıldı. 

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Holoport edilecek insanların yüksek kalitede 3D modelleri geliştirildi. Bu modeller Uzay'a gönderildi ve oradaki laboratuvarda yeniden oluşturuldu. NASA bu sürecin hepsinin gerçek zamanlı olduğunu söyledi. Yani holoport edilen ekip astronotlarla konuşabildi, yüz yüze gelebildi.

Ekiplerin el sıkıştığı belirtildi. Holoport teknolojisinde artırılmış gerçeklik uygulamalarının etkinliğinin artırılması planlanıyor. Böylece bir başka noktaya ışınlanan üç boyutlu görüntüler gittikleri yerlerde gezebilecek. Yani bilim insanları yakın gelecekte yeryüzünde oturup Mars'ta keşif yürüyüşüne çıkabilir. 

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