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NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS, dünyadan 35 ışık yılı uzaklıkta gözlenen şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti.

The Astronomical Journal dergisinde yayınlanan makalede, L 98-59B olarak adlandırılan yeni gezegenin, NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS'in şimdiye kadar keşfettiği en küçük gezegen olduğu belirtildi.     

Makalede, L 98-59B'nin TESS'in keşfettiği 3 yeni gezegenden biri olduğunun altı çizilirken, gezegenin dünyadan küçük Mars'tan büyük kütleye sahip olduğu kaydedildi.     

Gezegene, dünyadan 35 milyon ışık yılı uzaklıkta L 98-59 yıldız sisteminin yanında yer alması nedeniyle L 98-59B isminin verildiği belirtildi.     

Güneş Sistemi dışında keşfedilen en küçük gezegen ise hala Kepler Uzay Teleskobu tarafından tespit edilen Kepler-37-b olmayı sürdürüyor.     

NASA geçen yılın ekim ayında, yakıtı biten Kepler'in, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından bilim operasyonlarının sonuna geldiğini açıklamıştı.   TESS uydusu, NASA tarafından 18 Eylül 2018'de SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Uydunun, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte gezegenlere dair kanıtlar araması planlanıyor.     

TESS, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor. "Geçiş", bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor. Bilim adamları bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.     

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Son Güncelleme: 29.06.2019 16:39
Anahtar Kelimeler:
HaberTeknolojiTESS UydusuEn Küçük GezegenKeşifNasa
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