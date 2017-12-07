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NASA seferi öne çekti: Uzaydan 'servet' gelecek

Asteroidin ekonomik değerinin 10 bin katrilyon dolar olduğu ve 73.7 trilyon dolar hacmindeki dünya ekonomisini ‘çökertilebileceği’ söyleniyor

07 Aralık 2017 Perşembe 17:56
NASA seferi öne çekti: Uzaydan 'servet' gelecek
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NASA, Güneş'e uzaklığı  252 km olan 16 Psyche isimli asteroidin içinde yüklü miktarda bir metal yığını keşfetti. Bünyesinde nikel, demir ve altın gibi değerli maddeler bulunduran asteroidin ekonomik değerinin 10 bin katrilyon dolar olduğu ve 73.7 trilyon dolar hacmindeki dünya ekonomisini ‘çökertilebileceği’ söyleniyor.

Gazeteduvar'ın haberine göre, asteroid etrafındaki kaya kütlesini yeni hedefi olarak belirleyen NASA asteroide yapacağı seferi bir yıl erkene alarak 2022 yazına çekti. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu araç her şey yolunda giderse 2026 yılında hedefine ulaşacak.

Jüpiter ve Mars arasında yer alan asteroidde yer alan maddelerin şu an için gezegenimize getirilmesinin oldukça pahalıya mal olacağı söyleniyor. Öte yandan ‘uzay madenciliği’ bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor. Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi

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