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NASA simülasyon yayınladı! Evreni yutabilecek kapasitede…

Etrafında olan her şeyi yutabilecek kapasitede olan kara delikler evrenin en bilinmez gerçeklerinden biri. Geçtiğimiz yıl çekilen kara delik fotoğrafı bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Kara delik fotoğrafının yankıları sürerken NASA bir kara delik simülasyonu yayınladı.

27 Eylül 2019 Cuma 16:18
NASA simülasyon yayınladı! Evreni yutabilecek kapasitede…

Geçtiğimiz yıl yayınlanan kara delik fotoğrafının ilham verdiği NASA‘daki araştırmacılar, kara delik için bir simülasyon hazırladı. NASA'da bulunan Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde geliştirilen kara delik simülasyonu, bütün evreni içine emecek güçte gözüküyor.

KARA DELİK NEDİR?

Kara delik uzayın en bilinmez noktalarından biri. Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin, “tekillik”leri dolayısıyla, üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir.

KARA DELİK ZAMANI BÜKÜYOR!

Karadeliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağlamıştır. Örneğin, bir kara deliğin potansiyel kuyusunun çok derin olması nedeniyle yakın çevresinde oluşacak yığılma diskinin üzerine düşen maddeler diskin çok yüksek sıcaklıklara erişmesine neden olacak, bu da diskin (ve dolaylı olarak kara deliğin) yayılan x-ışınları sayesinde saptanmasını sağlayacaktır. Günümüzde, kara deliklerin varlığı, ilgili bilimsel topluluğun (astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerden oluşan) hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumdadır.

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NASA Simülasyon
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