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NASA uçan taksi denemelerine başladı

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Joby Aviation adlı şirketle işbirliği yaparak uçan taksi deneme uçuşlarına başladı. Uçan taksilerin ileride insan ve mal taşımada kullanılması planlanıyor.

04 Eylül 2021 Cumartesi 15:05
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NASA uçan taksi denemelerine başladı

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Joby Aviation adlı şirketle işbirliği yapan NASA, elektrikli dikey kalkış ve inişe olanak tanıyan uçan taksinin deneme uçuşlarına başladı.

İlk kez bu teknolojiyi kullanan bir hava aracını test ettiklerini duyuran uzay ajansı, uçan taksilerin ileride insan ve mal taşımada kullanılabileceğine dikkat çekti.

DENEME UÇUŞLARI 10 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

241 kilometrelik menzile ve 321 kilometrelik azami hıza sahip uçan taksinin deneme uçuşlarının Pazartesi başladığı ve 10 Eylül'e kadar süreceği açıklandı.

Uçan taksinin içinde bulunduğu Gelişmiş Hava Hareket Kabiliyeti programı, NASA'nın deneysel hava araçlarını çalışırken gözlemlemek ve yolcular için güvenli olup olmadığını tespit etmek için yürüttüğü çalışmaların bir parçasını meydana getiriyor.

NASA, ARACI TAKİP EDECEK

NASA ayrıca, deneme uçuşlarında yapacağı gözlemlerin yanında havacılık alanındaki modellemelerde kullanılmak üzere aracın hareketlerini, çıkardığı sesleri ve kontrol birimiyle kurduğu iletişimi de takip etmeyi planladı.

NASA, topladığı verilerle Joby'ninki gibi elektrikli hava taksileriyle ilgili düzenlemelerin yapılmasında ABD Federal Hava

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Amerikan Ulusal Uzay Ve Havacılık DairesiNasaUçan Taksi
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