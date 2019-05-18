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NASA yayınladı!

İşte İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracı

18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:59
NASA yayınladı!
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NASA, bir süre önce Ay'a çakılan İsrail'e ait uzay aracı Beresheet'in düştüğü bölgeyi görüntüledi; dünyayla bu görüntüleri paylaştı.

Beresheet’in Ay’a inme işleminde başarısız olmasının, yazılım hatasından kaynaklandığı belirtiliyor. İsrail merkezli kâr amacı gütmeyen uzay şirketi SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatmış ve yaklaşık iki ay sürecek olan Ay yolculuğunu başlatmıştı.

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Araç 11 Nisan'da Ay'a inişe geçmiş fakat 14 kilometre kala araçla bağlantı kesilmişti. SpaceIL kazayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, aracın düşme nedeninin, teknik bir aksaklığın ana motorun kapanmasına neden olduğunu ve bu sorunun da uzay aracının inişini yavaşlatmayı imkânsızlaştırdığını açıklamış, kazayı daha iyi anlamak için önümüzdeki hafta kapsamlı araştırmalar yapılacağını bildirmişti.

NASA tarafından bugün yayınlanan fotoğraflarda Beresheet'in çakıldığı bölgede ciddi değişimlerin olduğunu görebiliyoruz. Düşüş bölgesinde büyük beyaz bir iz ve ortasında da koyu renkli bir leke oluşmuş. Uzay ajansı ayrıca uzunca bir kuyruk kısmının da görülebildiğine dikkat çekiyor. Beyaz kuyruğun Beresheet'in iniş açışıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Lunar Reconnaissance Orbiter, fotoğrafı 22 Nisan'da yüzeyden yaklaşık 90 kilometre yükseklikte çekmiş.

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Son Güncelleme: 18.05.2019 16:03
Anahtar Kelimeler:
HaberTeknolojiBeresheetİsrailUzay AracıAyNasa
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