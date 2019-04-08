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NASA yeni roket motorunu test ediyor!

08 Nisan 2019 Pazartesi 10:53
NASA yeni roket motorunu test ediyor!
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı RS-25 roket motorunu test etti.

NASA'dan yapılan açıklamada, Ay'a seferleri için kullanılacak mekikleri uzaya çıkaracak roketleri fırlatması planlanan RS-25 motoru, ABD'nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezinde testten geçirildi.

ABD'li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi. Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25'nin NASA'nın Uzay Mekiği Ana Motoru olarak, mevcut Space Launch System (SLS) motorunun yerini alması planlanıyor.

Buna ek olarak NASA, astronotların işlerini kolaylaştırmak için robot arı geliştirdiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Renkleriyle arıyı andırdığı için bu isimle çağrılan robotların birincil görevi uzay istasyonunda görevde olan astronotlara yardımcı olmak.

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Uzay istasyonunda uçmalarının yanı sıra şarjı bittiğinde kendi kendilerini şarj edebilme özelliğine sahip olan bu minik robotlar, astronotların temel deneylerine ve araştırmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Astronotların bakım ve envanter yönetimi gibi iş yükünü de sırtlanan robot arılar, Kaliforniya'da bulunan Ames Araştırma Merkezi'nde bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi.

Uzaydayken hareket edebilmek için üzerlerinde bulunan fanlardan yardım alacak olan robot arılar, bu sayede istedikleri yöne kolayca gidebilecek. Robotlar, yönlerini bulabilmek için ise yine üzerlerinde bulunan kamera ve sensörlerden faydalanacak.

Bu kapsamda geliştirilen üç robot arıdan ikisinin bu ay içinde uzay istasyonuna gönderilmesi planlanıyor. Buna ek olarak NASA Yöneticisi Jim Bridenstine anti uydular hakkında tepkisini dile getirerek; "Uluslararası Uzay İstasyonunun geçtiği yörünge konumunda enkaz oluşumuna yol açmak berbat bir şey. Bu davranış insanlığın uzay yolculuğunun geleceğiyle uyumlu değil" dedi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hindistan'ın geçen hafta yaptığı anti-uydu füze denemesine tepki gösterdi. NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, halk buluşmasında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın 27 Mart'ta, Dünya'nın alçak yörüngesindeki kendi mini uydusunu hedef aldığı anti-uydu füzesi denemesine değindi.

Deneme sonucu uydunun yaklaşık 400 parçaya ayrıldığını kaydeden Bridenstine, uzay boşluğunda ortaya çıkarılan bu kirliliğin Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) faaliyetini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
RoketNasa
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