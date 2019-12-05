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NASA’dan çılgın hamle: Kargo ücretini karşılayana bedava roket!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çılgın bir hamle yaparak Satürn roketini ücretsiz olarak vereceğini açıkladı. Genelde artık kullanılmayan ve yenilenmesi gereken ekipmanları ücretsiz olarak veren NASA'nın Satürn roketini ücretsiz olarak vermek için bir şartı bulunuyor...

05 Aralık 2019 Perşembe 16:05
NASA’dan çılgın hamle: Kargo ücretini karşılayana bedava roket!

NASA, uzay çalışmaları için pek çok teknolojik ekipmana sahip ve sürekli olarak, bu ekipmanları daha yenileri ile değiştiriyor, eskiyen ve artık kullanılmayacak durumda olan ekipmanlar ise ücretsiz olarak veriliyor. NASA bu sefer yaptığı çılgın açıklamayla ücretsiz olarak Apollo döneminden kalma Saturn roketi vereceğini duyurdu.

250 BİN DOLARLIK KARGO FATURASI

Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada Saturn 1 Blok 1 İtici roket modülünün verileceği duyuruldu. Bu rokete sahip olmak istiyorsanız ödemeniz gereken kargo parası 250 bin dolar, yani yaklaşık 1,5 milyon TL olacak.

SADECE 1 KERE KULLANILDI

Verilecek olan Saturn 1 Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i 1969 yılında uzaya götüren Saturn V roketinin ilk modeli. Öte yandan verilen Saturn 1 roketi, ilk yapılan deneme kalkışından sonra hiç kullanılmadan yıllar geçirdi.

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