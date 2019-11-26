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NASA’dan olay paylaşım: Yıldızların savaşı görüntülendi

Bilim kurgu ve fantastik film serisi Yıldız Savaşları'nın gerçek halini Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) özel bir görüntüleme sistemiyle yakalayarak dünya kamuoyu ile paylaştı. Görüntülerde UGC 1810 isimli galaksideki yıldızların birbirleriyle savaş içerisine girdiği görülüyor.

26 Kasım 2019 Salı 15:18
NASA’dan olay paylaşım: Yıldızların savaşı görüntülendi

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) meşhur Hubble teleskobuyla çekilen bir fotoğrafı önceki gün paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi. UGC 1810 ismi verilen üst galaksideki yıldızların birbirleriyle “savaştığı” anın görüntülerini yakalayan NASA, “Arp 273 isimli yıldız sistemi 300 milyon ışık yılı uzaklıkta ve Andromeda’da. Yıldızlar arası çekim dolayısıyla UGC 1810’da yara izleri mevcut. En belirgin savaş yarası yıldız sisteminin mavi dış halkasında. Çok sıcak devasa büyüklükteki yıldızlar tarafından oluştu. Bunlar son birkaç milyon yıl önce oluşur” açıklamasını yaptı.

NASA’nın Hubble teleskobu aracılığıyla çektiği fotoğraf büyük beğeni topladı.

Uzayda mavi rengin sıcak ve kırmızıya yakın sarı rengin de soğuk olduğunu vurgulayan NASA, galaksinin içindeki halkanın ise daha kırmızı ve daha soğuk olduğunu duyurdu. Yıldızların arasındaki bu çarpışmanın sebebini henüz tespit edemeyen NASA, yıldız sistemi içerisindeki mücadelenin milyarlarca yıl daha devam edeceğini söyledi. NASA yıldızların birbirleriyle çarpışmaya devam edeceğini ve en nihayetinde bir dengede kalmaya çabalayacağını aktardı.

NASA, “Milyarlarca yıl sürecek bu mücadelenin ardından galaksi daha barış dolu olacak. Aynı bizim de içinde bulunduğumuz Samanyolu gibi” açıklamasını yaptı.

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Nasa
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