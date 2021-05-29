NASA'nın uzay aracı, Mars'ın ışıltılı bulutlarını görüntüledi

NASA, Mars'taki ışıltılı bulutların Curiosity aracıyla çekilen görüntülerini yayımladı. Kızıl Gezegen'in atmosferi ince ve kuru. Dolayısıyla bulutlar epey nadir meydana geliyor. Bulutlar genellikle, Mars'ın Güneş'e en uzak olduğu dönemde gezegenin ekvatorunda oluşuyor. Ancak Curiosity'nın olduğu bölgede iki sene önce, bulutlar beklenenden daha erken ortaya çıktı.

Bilim insanları bu sene, Ocak ayının sonlarından itibaren oluşmaya başlayan "erken" bulutları görüntülemek istedi. Böylelikle keşif aracı, buz kristalleriyle dolu parlak bulutların fotoğraflarını çekti. Bulutlar, kristaller Güneş'ten gelen ışığı yansıttığı için ışıldıyor.

NASA, Mars'ta bulut oluşumunu ve görüntülenen bulutların farkını anlamak için bu tür kayıtların önemli olduğunu bildirdi. Araştırmacıların halihazırda bir keşif yaptığı da kaydedildi. Gezegendeki çoğu bulut, 60 kilometre yüksekliği geçmiyor ve sudan oluşan buzdan meydana geliyor. Ancak görüntülenen bulutların, havanın çok daha soğuk olduğu daha yüksek bir irtifada bulunduğu tespit edildi. Bu bilgiden hareket eden bilim insanları, "erken" bulutların muhtemelen kuru buz diye bilinen donmuş karbondioksitten oluştuğunu düşünüyor.

NASA'nın görüntülediklerinden bazıları gece bulutları. Bunlar kristallerle doldukça daha parlak hale geliyor ve güneş konumlarının altına geldikten sonra kararıyor. Bu bilgi, bulutların yüksekliklerini belirlemek için kullanılıyor.

Uzay ajansı, sedefli bulutların (cloud iridescence) daha çarpıcı olduğunu bildirdi. ABD'nin Colorado eyaletindeki Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden Mark Lemmon, "İçinde ışıltılı pastel renkler olan bir bulut görürseniz, bunun nedeni bulut parçacıklarının hepsinin neredeyse aynı boyutta olması" dedi ve şöyle devam etti:

“Kırmızı, yeşil, mavi ve mor… Ortaya çıkan renklere her zaman hayret etmişimdir. Mars'ta farklı renklerle parlayan bir şey görmek gerçekten harika.”