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NATO'dan siber savunma tatbikatı

Brüksel'deki NATO karargahından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 700 kişinin katılacağı tatbikatın 3 gün süreceği bildirildi.

28 Kasım 2017 Salı 15:04
NATO'dan siber savunma tatbikatı
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NATO'nun, "en büyük ve kapsamlı" siber savunma tatbikatı olarak nitelendirdiği "Siber Koalisyon Tatbikatı", 25 üye ülke ve ortakların katılımıyla başladı.

Brüksel'deki NATO karargahından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 700 kişinin katılacağı tatbikatın 3 gün süreceği bildirildi.

Açıklamada, 10'uncu kez düzenlenen tatbikata NATO'nun 25 müttefikinin yanı sıra bazı ortak ülkeler ile Avrupa Birliği ve akademik çevrelerden temsilcilerin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, katılımcıların NATO ve ulusal siber savunma ağlarını daha iyi korumalarına yönelik faaliyetlere katılacağı, bunların arasında sorunlu yazılımlar karşısında savunmayı artırma, hibrit sınamalarla mücadele, mobil donanımlara saldırılarla baş etme olduğu bildirildi.

Tatbikatın "gerçekçi bir senaryo" üzerinden yürütüleceği kaydedilen açıklamada, temel işlemlerin NATO'nun Estonya'da bulunan NATO Siber Savunma Mükemmeliyet merkezinden gerçekleşeceği, katılımcıların çoğunluklu olarak bulundukları ülkelerden tatbikata iştirak edeceği duyuruldu.

Açıklamada, siber savunma alanında öncü rol oynamanın NATO'nun temel önceliklerinden biri olduğu vurgulandı.

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