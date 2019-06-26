Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

NATO uzaya açılıyor

NATO'nun uzay alanında stratejisini belirleyecek plan savunma bakanlarının onayına sunulmaya hazırlanıyor. Uzay da denizler, hava ve kara gibi NATO için operasyonel bir alan haline getirilecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:46
NATO uzaya açılıyor

NATO tarihinde bir ilke imza atarak, uzay alanında stratejisini belirlemek için harekete geçti. NATO'nun savunma bakanları, Çin ve Rusya gibi ülkelerin uzay alanında attığı adımlar karşısında bir çerçeve belgesine imza atmaya hazırlanıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Uzay gündelik hayatımızın bir parçası, barışçıl amaçlar için olduğu kadar saldırganlık için de kullanılabilir" dedi. Uyduların hacklenebileceği ve silaha dönüştürülebileceğine dikkat çeken Stoltenberg, NATO'nun tetikte olmasının önemli olduğunu vurguladı. 

NATO'nun yeni politikası, uzayla ilgili tartışmalı konuları ele alma, bu durumlara nasıl cevap verilmesi gerektiği gibi durumlar için çerçeve niteliği taşıyacak. İttifakın hedefinde, uzayı NATO için denizler, hava ve siber platformlar gibi operasyonel bir alan haline getirmek var.

NATO 2011 ve 2012 yıllarında da benzer bir belge hazırlamaya çalışmıştı, bu girişim başarılı olamamıştı. Ancak yetkililer artık uzayın daha rekabetçi ve tartışmalı bir konu haline geldiğine dikkat çekiyor.

5. MADDE UZAY İÇİN DE İŞLETİLECEK Mİ?

NATO içerisinde uzaya yolculuk yapan ülkeler yer alıyor. NATO şu noktada bu ülkelere ait kaynakları kullanacak. Konuya ilişkin bilgi veren NATO kaynağı, "NATO kendisine uydu alıp, işletmeyecek. Müttefiklerin sağladığı uzay hizmetlerine dayalı olacağız" dedi. Ancak uzun vadede NATO tarafından çalıştırılan bir uzay sistemi geliştirilebileceği belirtiliyor.

NATO'nun uzay çalışmalarıyla ilgili en büyük tartışmanın odağında ittifakın anlaşmasında yer alan 5'inci maddesi yer alıyor. Bu madde ittifakın herhangi bir üyesine yönelik saldırıyı ittifaka yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesini talep ediyor. Stoltenberg bu maddenin uzay konusunda nasıl uygulanacağını tartışmak için çok erken olduğunu söylüyor.

NATO NEDEN UZAYLA İLGİLENİYOR?

Dünyanın yörüngesinde 2 bin aktif uydu ve yarım milyon parça moloz bulunuyor. Bunlardan 30 bin ile 40 bininin uydulara zarar verebilecek nitelikte olduğu düşünülüyor. Şu an için dünyanın yörüngesine yerleştirilmiş bir silah bulunmuyor. Ancak konu hakkında bilgi veren NATO yetkilisi Çin ve Rusya'nın saldırgan tavrının endişelerin artmasına neden olduğunu söylüyor.

ABD, Rusya ve Çin, düşman ülkelere ait uyduları dünya üzerindeki füzeler ile vurma kapasitesine sahip. Ayrıca bu ülkelerin uyduları etkisiz hale getirecek lazer teknolojisi geliştiriyor olabileceği belirtiliyor.

ABD'de Başkan Donald Trump, ülkesine ait bir uzay gücü kurulması için emir vermişti. Henüz ABD Kongresi'nden onay almayan Amerikan uzay gücünün, 20 bin personelden oluşacağı belirtiliyor. Uzay gücü, kara, hava ve deniz kuvvetleri iel aynı seviyede olacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
NATO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en küçük bilgisayarı 'Raspberry Pi 4' yenilendi
Dünyanın en küçük bilgisayarı 'Raspberry Pi 4' yenilendi
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Vivo 120W hızlı şarj teknolojisi geliştirdi
Vivo 120W hızlı şarj teknolojisi geliştirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim