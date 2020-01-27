NBA 2K20, Kobe Bryant’ı unutmadı!

Basketbol oyunu olan NBA 2K20’nin giriş ekranına Kobe Bryant’ın fotoğrafı eklendi. Siyah beyaz olan fotoğrafın yanına dinyaca ünlü basketbolcunun doğum ve ölüm tarihleri yazıldı.

Kobe Bryant daha önce NBA 2K10’da kapak yıldızı olmuştu.

Düşme öncesi Sikorsky S-76 model helikopterin bir yamaca çarptığı ve alev alarak yere çakıldığı belirtildi.

Kazada pilot, Kobe ve kızı ile birlikte kızının bir arkadaşı ve onun ebeveyni de hayatını kaybetti.

Eğer söz konusu kaza yaşanmasaydı Kobe, kızının oynadığı basketbol maçını izleyecekti.