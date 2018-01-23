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Ne zaman öleceğinizi bilmek ister misiniz?

Ne zaman öleceğinizi bilmek ister misiniz? Bir yapay zaka, size ne zaman öleceğinizi söylüyor' desek ne düşünürdünüz? Ürkütücü değil mi?

23 Ocak 2018 Salı 17:19
Ne zaman öleceğinizi bilmek ister misiniz?
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Stanford Üniversitesi profesörlerinin desteğiyle oluşturulan bir yapay zeka ‘Ne zaman Öleceğimizi’ bildiğini iddia ediyor. İşte merak uyandıran bu haberin ayrıntıları….

NE ZAMAN ÖLECEĞİZ?

Ne zaman öleceğinizi tahmin eden bir ‘yapay zeka’ icat edildi desek, ne düşünürsünüz? Hayatınızın henüz erken döneminde misiniz? 20… 30…. Belki de 40'ı aştınız ve ölüm fikrini biraz daha mı fazla düşünüyorsunuz?

Bu soruların cevabı ne olursa olsun, beynimizin bir bölgesi o günü düşünmeye odaklanmış durumda. Yapay zekalar, akıllı teknolojik asistanlar, kripto para birimleri derken, yaşadığımız evren, çaktırmadan değişiyor. Dünyanın döndüğü bilgisi  hala net ve kalıcı. Ama zihin dağarcığımız, üzerine katlanarak büyüyor. Tabii merak etmeden de duramıyoruz.

İnternette basit algoritmalarla ne zaman öleceğinizi hesaplayan hesap makineleri artık oldukça demode. Artık, Stanford Üniversitesi araştırmacılarının desteğiyle oyuna giren yapay zeka var. Ve ne zaman öleceğinizi saptayabildiğini iddia ediyor.

Design boom’da yer alan habere göre; iki milyon hastane kaydını toparlayıp değerlendirerek bir sinir ağı geliştiren teknoloji, bir hastanın ne zaman öleceğini %90 oranında tahmin edebiliyor. Özellikle durumu çok ciddi olan hastaların ölüm tarihi daha kesin bir şekilde belirlenebiliyor. Kendini ‘öğrenerek' var eden yapay zeka, en basit anlatımla, yüksek miktardaki veriyi filtreleye filtreleye sonuca varıyor.

Teknolojiyi geliştiren takım, hem hastalar hem de aileleri açısından faydalı olabileceğini düşünüyor.

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