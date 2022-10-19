Netflix Abonelerine Kötü Haber

Netflix şifre paylaşımını ücretli hale getiriyor. Netflix'in abone sayısı son on yıl içinde ilk kez düşmüştü. Abone sayısını yeniden artırmak için yeni çalışmalar yapan Netflix şifre paylaşımı için de kolları sıvadı. CNet'in aktardığına göre Netflix, önümüzdeki yılın başlarında şifre paylaşımı için sizden ücret alacak.

Netflix, gelecek yılın başlarında hesaplardan şifre paylaşımı için ücret almaya başlayacak. Platform, evinizin dışındaki kişiler üyeliğinizi kullandığında "ekstra üye" alt hesapları oluşturup planınıza ücret ekleyen bir sistem kuracak.

Şirket, bu planı onayladı ancak herhangi bir ücret bilgisi vermedi. Bu plan halihazırda birkaç Latin Amerika ülkesinde test ediliyor. Test kapsamında her fazladan üye için "standart" bir Netflix planının kabaca dörtte biri değerinde bir ücret alınıyor. Netflix bu uygulamaya bağlı kalırsa, her bir ekstra alt hesabın ABD'deki maliyeti yaklaşık 3,50 ila 4 dolar arasında olacak.

Bu yılın başlarında şimdiye kadarki en büyük abone kaybını yaşayan ve abone kazanmanın yeni yollarını arayan Netflix, şifre paylaşım ücretlerine ek olarak, kasımda daha ucuz olacak reklamlı Netflix planını başlatmayı da planlıyor.

REKLAMLI NETFLIX ABONELİĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Netflix'in yeni reklamlı temel planı, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 6,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. Böylece standart temel plandan 3 dolar daha ucuz olacak. Reklamlı Netflix aboneliği, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'de hizmete sunulacak. İlk aşamada Türkiye'nin adı geçmiyor.

Reklamlı Netflix aboneliği, beklendiği üzere diğer abonelik seçeneklerinden farklı özelliklere sahip olacak. Bunlar ise şöyle sıralanıyor;

720p'ye kadar video kalitesi (artık hem reklamlı plan hem de temel plan 720p'ye destek verecek)

Saatte ortalama 4 ila 5 dakika reklam gösterilecek

Reklamların uzunluğu 15 ila 30 saniye arasında değişecek. Reklamlar içeriklerden önce ve sonra oynatılacak.

Lisans kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda film ve TV programı kullanılamayacak

Filmler ve diziler indirilemeyecek.

Netflix, Şili, Kosta Rika ve Peru'da test edilen ücretli şifre paylaşımını kapsamında bir profil aktarım özelliğini de duyurdu. Bu özellik, bir Netflix profilinin izleme geçmişini ve önerilerini yeni, bağımsız bir hesaba aktarmasına olanak tanıyor. Bu yeni hesap daha sonra başka birinin Standart veya Premium abonelik planına eklenebiliyor. Böylece şifre paylaşım ücreti ödemek istemeyip yeni bir hesaba geçiş yapan ancak izleme geçmişini aktarmak isteyen kullanıcılara kolaylık sağlanmış oluyor.

ABONE SAYISI YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE ARTTI

Öte yandan, Netflix bu yılın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Netflix'in abone sayısı, bu yılın ilk iki çeyreğinde yaşanan kayıpların ardından üçüncü çeyrekte 2,41 milyon artış gösterdi.

Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artışla 7,93 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,48 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 azalışla 1,39 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 1,45 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,19 dolardan 3,10 dolara indi.

Netflix'in abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 2,41 milyon artış gösterdi.

Bu yılın ilk iki çeyreğinde abone kaybı yaşan Netflix'in abone sayısının bu dönemde 1,09 milyon kişi artması bekleniyordu.

Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin, ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış kaydetmişti. Böylece şirket, ilk kez iki çeyrek art arda abone kaybı yaşamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Zorlu bir ilk yarının ardından, büyümeyi yeniden hızlandırma yolunda olduğumuza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.