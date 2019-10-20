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Netflix, Şifresini Paylaşan Kullanıcılara Yönelik Önlem Almaya Hazırlanıyor

20 Ekim 2019 Pazar 16:37
Netflix, Şifresini Paylaşan Kullanıcılara Yönelik Önlem Almaya Hazırlanıyor

Netflix gibi dijital yayın platformlarında yer alan dizi ve filmleri izlemek bildiğiniz gibi paralı üyelik gerektiriyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar hesaplarını başka insanlarla paylaşarak maliyeti azaltmaya çalışıyorlar. Ancak son yaptığı açıklamalara göre Netflix, bu durumun önüne geçmek için birtakım önlemler alacak.

Netflix ürün yöneticisi Grey Peters’ın yaptığı açıklamalara göre Netflix, şifre paylaşımı yapılmasının önüne geçmeye çalışacak. Bunun için de tüketici dostu yöntemler deneyeceklerini ancak bunu yaparken de sınırları zorlayacaklarını ifade eden Peters, henüz şirkette şifre paylaşımını önlemeye yönelik büyük bir planlarının olmadığını da ekledi.

Şifre paylaşımından dolayı sıkıntı yaşayan tek platform Netflix değil. Dijital yayın yapan platformalar genel olarak şifre paylaşımından rahatsız durumdalar. Magid isimli araştırma şirketinin elde ettiği verilere göre Y kuşağının yüzde 35’i, X kuşağının yüzde 19’u ve Bebek Patlaması Kuşağının ise yüzde 13’ü şifrelerini başka kişilerle paylaşıyor. Araştırmaya göre kullanıcıların toplamda ise yüzde 9’u şifrelerini başkalarıyla paylaşıyor.

Netflix, şifre paylaşımına yönelik önlem almak isterken kullanıcı tabanının belirli bir bölümünü de kaybetmek istemiyor. Bu nedenle henüz Netflix’in ne tarz bir önlem alınacağı bilinmiyor.

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NetflixşifreKullanıcılarönlemTeknolojiHaber
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