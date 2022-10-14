Netflix'te yeni dönem resmen başlıyor!

Netflix'in aylardır reklamlı Netflix aboneliği üzerinde çalıştığı biliniyor. Netflix'in rakipleri karşısında kayda değer abone kaybettiği bugünlerde yapılan flaş bir duyuruyla ise Netflix'te reklamlı abonelik planı döneminin yakında başlayacağı açıklandı.

NETFLİX, REKLAMLI ABONELİK PLANININ YAKINDA PİYASAYA SÜRÜLECEĞİNİ DUYURDU

Netflix'in yeni reklamlı temel planı, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 6,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. Böylece standart temel plandan 3 dolar daha ucuz olacak. Reklamlı Netflix aboneliği, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD'de hizmete sunulacak. İlk aşamada Türkiye'nin adı geçmiyor.

REKLAMLI NETFLIX ABONELİĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Reklamlı Netflix aboneliği, beklendiği üzere diğer abonelik seçeneklerinden farklı özelliklere sahip olacak. Bunlar ise şöyle sıralanıyor;

720p'ye kadar video kalitesi (artık hem reklamlı plan hem de temel plan 720p'ye destek verecek)

Saatte ortalama 4 ila 5 dakika reklam gösterilecek

Reklamların uzunluğu 15 ila 30 saniye arasında değişecek. Reklamlar içeriklerden önce ve sonra oynatılacak.

Lisans kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda film ve TV programı kullanılamayacak

Filmler ve diziler indirilemeyecek.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Netflix'in "Basic with Ads" adını verdiği reklamlı abonelik seçeneği, kasım ayından itibaren hizmete girecek.