Netflix'ten yapılan yazılı açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" denildi.
Netflix'ten 'Türkiye' açıklaması
Netflix, Türkiye'deki üyelere ve kreatif camiaya derinden bağlılıklarını sürdürdüklerini açıkladı.
20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:25
733 Okunma