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Netflix’in yeni planı!

Netflix, yıllarca direndikten sonra daha düşük fiyatlı, reklam destekli planları araştırıyor. Şirketin CEO'su Reed Hastings yaptığı açıklamada, yayın hizmetinde yıllarca reklamlara direndikten sonra Netflix'in artık reklamlarla daha düşük fiyatlı seçenekler sunmaya açık olduğunu söyledi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 10:30
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Netflix’in yeni planı!

Netflix, yaklaşık 222 milyon müşterisiyle ayrı bir çevrimiçi dünya oluşturdu. Ancak platformun abone sayısındaki büyüme durma noktasına geldi. Netflix, reklamsız bir şekilde içerikler sunarken şirketin bildirdiği kullanıcı sayısındaki düşüş bu politikasını terk etmesine neden olabilir.

Netflix CEO’su Reed Hastings, Netflix’in ilk çeyrekte 200.000 müşteri kaybettiğini açıkladıktan sonra yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede reklam yapma potansiyelini gündeme getirdi.

REKLAMLI AMA DAHA DÜŞÜK FİYATLI

Hastings, uzun süredir platforma reklam veya diğer promosyonların eklenmesine karşı çıkıyor, ancak müşterilere daha ucuz bir seçenek sunmanın çok mantıklı olduğunu söyledi. Hastings, “Netflix’i takip edenler, reklamcılığın karmaşıklığına karşı olduğumu ve aboneliğin basitliğinin büyük bir hayranı olduğumu biliyorlar. Fakat bunun bir hayranı olduğum kadar, tüketici seçiminin daha büyük bir hayranıyım ve daha düşük bir fiyata sahip olmak isteyen ve reklamlara toleranslı tüketicilerin istediklerini elde etmelerine izin vermek çok mantıklı” dedi.

Netflix, ücretli aboneliklerdeki duraklama nedeni olarak rekabetin yanı sıra yaygın şifre paylaşımı, enflasyon ve Ukrayna’nın devam eden Rus işgalini öne sürdü.

RAKİPLERİNİ TAKİP EDİYOR

Ayrıca daha fazla aboneyi cezbetmek için Netflix, içerik harcamasını artırdı. Şirket bu durumu hizmet fiyatlarına da yansıttı. Netflix, bu fiyat değişikliklerinin geliri artırmaya yardımcı olduğunu, ancak en son çeyrekte ABD ve Kanada’da 600.000 abone kaybından da kısmen sorumlu olduğunu söyledi.

Reklam içeren bir seçenek, fiyat konusunda hassas bazı tüketicileri hizmette tutabilir ve Netflix’e fon toplamak için farklı bir yol sağlayabilir.

Hastings, rakiplerini de örnek gösterdi: “Hulu, Disney ve HBO yaptı. Bu yöntemin işe yaradığına dair çok fazla şüphemiz olduğunu sanmıyorum.”

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