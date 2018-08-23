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Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

Nikon uzun süredir beklenen yeni full frame aynasız fotoğraf makinesi Z 6 ve Z 7 modellerini resmi olarak tanıttı

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:59
Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

Aynasız fotoğraf makinesi alanında Nikon markası bugüne kadar 1 serisi ile yer alıyordu. Ancak bu seri full frame yani tam boyutlu sensöre sahip olmayan bir aile olması ve bazı özelliklerinin eksikliğinden dolayı çok tutmamıştı. Kısa süre önce 1 ailesinin üretimini durduran Nikon, fotoğraf fuarı Photokina öncesinde yeni modelleri Z 6 ve Z 7'yi resmi olarak tanıttı.

Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

Her iki modelin de en önemli özelliği full frame yani 24 x 36 mm sensöre sahip olması. Aynasızları profesyonel manada kullananların beklediği bir özellik olan full frame sensör Z ailesi ile Nikon'a da gelmiş bulunuyor.

Z serisinin büyük abisi olan Z 7, gelişmiş özellikleri ve 45 Megapiksel çözünürlük sunması ile dikkat çekerken ailenin küçük üyesi olan Z 6 ise daha düşük çözünürlük (25 Megapiksel) ve biraz daha giriş seviyesi özelliklerle donatılmış.

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