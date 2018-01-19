Nintendo, kartonları oyun aksesuarı oluyor

Nintendo, sıradan kartonları birer oyun konsoluna çeviren Nintendo Labo'yu duyurdu. Nintendo Labo ile kartonları kullanarak robotlar, oltalar, piyanolar ve daha pek çok şey yapmak mümkün.

Oyun sektörünün eski isimlerinden Nintendo, konsol dünyasında çığır açan yeniliklerine devam ediyor. Dün gece ilk tanıtım videosu yayınlanan Nintendo Labo, Nintendo Switch konsoluna entegre olarak kullanıcıların oyun deneyimini beklenmedik şekilde genişletiyor.

​Karton materyalleri konsolun bir uzantısı haline getiren Labo sayesinde bir piyano üretip müzik yapmak, olta yapıp balık tutmak, robot yapıp savaştırmak ve daha pek çok şey mümkün.

20 Nisan'da satışa sunulacak olan Nintendo Labo, Variety Kit ve Robot Kit olmak üzere 2 farklı oyun kit'i seçeneğiyle gelecek.

FİYATLAR BELLİ OLDU

70 dolar yani günümüz kuruyla 266 TL fiyat etiketiyle yayınlanacak olan Variety Kit'in içeriğinde olta, ev, motosiklet, piyano ve RC yarış arabası karton materyalleri bulunacak.

​80 dolar yani günümüz kuruyla 304 TL fiyat etiketiyle yayınlanacak olan Robot Kit'in içeriğinde ise sadece karton robot materyali yer alacak.

Gelişmeye çok açık olan Nintendo Labo, önümüzdeki dönemlerde pek çok yeni karton materyal ile güncelleneceğini tahmin etmek güç değil.