Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.592
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2839
EURO
4.6547
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor

Nintendo, kartonları oyun aksesuarı oluyor

Nintendo, sıradan kartonları birer oyun konsoluna çeviren Nintendo Labo'yu duyurdu. Nintendo Labo ile kartonları kullanarak robotlar, oltalar, piyanolar ve daha pek çok şey yapmak mümkün.

19 Ocak 2018 Cuma 18:06
Nintendo, kartonları oyun aksesuarı oluyor
banner10

Nintendo, sıradan kartonları birer oyun konsoluna çeviren Nintendo Labo'yu duyurdu. Nintendo Labo ile kartonları kullanarak robotlar, oltalar, piyanolar ve daha pek çok şey yapmak mümkün.

Oyun sektörünün eski isimlerinden Nintendo, konsol dünyasında çığır açan yeniliklerine devam ediyor. Dün gece ilk tanıtım videosu yayınlanan Nintendo Labo, Nintendo Switch konsoluna entegre olarak kullanıcıların oyun deneyimini beklenmedik şekilde genişletiyor.

​Karton materyalleri konsolun bir uzantısı haline getiren Labo sayesinde bir piyano üretip müzik yapmak, olta yapıp balık tutmak, robot yapıp savaştırmak ve daha pek çok şey mümkün.

20 Nisan'da satışa sunulacak olan Nintendo Labo, Variety Kit ve Robot Kit olmak üzere 2 farklı oyun kit'i seçeneğiyle gelecek.

FİYATLAR BELLİ OLDU

70 dolar yani günümüz kuruyla 266 TL fiyat etiketiyle yayınlanacak olan Variety Kit'in içeriğinde olta, ev, motosiklet, piyano ve RC yarış arabası karton materyalleri bulunacak.

​80 dolar yani günümüz kuruyla 304 TL fiyat etiketiyle yayınlanacak olan Robot Kit'in içeriğinde ise sadece karton robot materyali yer alacak.

Gelişmeye çok açık olan Nintendo Labo, önümüzdeki dönemlerde pek çok yeni karton materyal ile güncelleneceğini tahmin etmek güç değil.

banner22
Son Güncelleme: 19.01.2018 18:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google'ın yeni uygulaması, müzedeki ikizinizi bulacak
Google'ın yeni uygulaması, müzedeki ikizinizi bulacak
Yürüyerek para kazandıran uygulama
Yürüyerek para kazandıran uygulama
İtalya'dan Apple ve Samsung'a soruşturma
İtalya'dan Apple ve Samsung'a soruşturma

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim