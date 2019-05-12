Nokia 4.2 tanıtıldı!

İşte kompakt tasarımıyla dikkat çeken Nokia 4.2'nin özellikleri ve fiyatı...
Donanım özelliklerine baktığımızda Snapdragon 439 işlemcisinden güç alan telefon 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geliyor. 13 MP ve 2 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan Nokia 4.2, 8 MP ön kamerayla bizleri karşılıyor.
Siyah ve kum pembesi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, 3000 mAh bataryayla geliyor. Uygun fiyatıyla öne çıkarılan telefonun ülkemizde uygulanan vergilerin dahil edilmediği fiyatı 999 TL.
Nokia 4.2'nin Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıktığını da belirtelim.