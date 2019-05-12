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Nokia 4.2 tanıtıldı!

HMD Global, özelliklerine göre oldukça uygun fiyata sahip olan telefonunu tanıttı.

12 Mayıs 2019 Pazar 16:44
Nokia 4.2 tanıtıldı!
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İşte kompakt tasarımıyla dikkat çeken Nokia 4.2'nin özellikleri ve fiyatı...

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HMD Global, Nokia 4.2 modelini Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurmuştu. Giriş seviyesi telefon resmen tanıtıldı. Çentikli ekranıyla amiral gemisi telefonları aratmayan Nokia 4.2 cam arka panele sahip. Tasarım konusunda günümüz trendinden eksik kalan tek yanı ise oldukça kalın alt çerçeveleri. 5.71 inç boyutunda ekranın 1520 x 720 piksel HD+ çözünürlüğü bulunuyor. 

Donanım özelliklerine baktığımızda Snapdragon 439 işlemcisinden güç alan telefon 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geliyor. 13 MP ve 2 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan Nokia 4.2, 8 MP ön kamerayla bizleri karşılıyor.

Siyah ve kum pembesi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, 3000 mAh bataryayla geliyor. Uygun fiyatıyla öne çıkarılan telefonun ülkemizde uygulanan vergilerin dahil edilmediği fiyatı 999 TL. 

Nokia 4.2'nin Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıktığını da belirtelim.  

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Anahtar Kelimeler:
Nokia 4.2NokiaTeknolojiHaberHMD Global
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