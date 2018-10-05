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Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

HMD Global tarafından üretilen Android One platformunun yeni üyesi Nokia 7.1 resmi olarak tanıtıldı. Telefon orta seviyeye hitap eden özelliklere sahip.

05 Ekim 2018 Cuma 15:49
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çin'de yapılan tanıtımla duyurulan ve bazı özellikleri internete de düşen Nokia 7.1, Google'ın Android One platformunun en yeni üyesi. Orta seviye bir telefon olan model, kendi kategorisine göre dikkat çekici özelliklerle geliyor.

Nokia 7.1 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı!

Nokia'nın bu yeni modelinde 5.84 inç büyüklüğünde 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. HDR10 desteği sunan bu ekran Gorilla Glass 3 gibi biraz eski bir teknoloji ile korunuyor. Çentikli bir ekran tasarımına sahip olan telefon gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alıyor. Seçimli olarak 3 ya da 4 GB RAM ile gelecek telefonda yine seçimli olarak 43 ya da 64 GB depolama kapasitesi de sunuluyor.

Telefonda depolama alanını artırmak için microSD ellek kartı yuvası da bulunuyor. Nokia 7.1'in bilgisayar ve güç bağlantısı USB Type-C bağlantısı üzerinden yapılıyor. Ek olarak kulaklık için 3.5 mm bağlantı yuvası da bulunan telefonda 3060 mAH pil yer alıyor.

Telefonun ana kamerası dual teknolojisi ile donatılmış. Bu ana kamera 12 Megapiksel f1.8 diyaframlı birinci, 5 Megapiksel ikinci kameraya sahip. Telefonun ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefonun ana kamerasının objektifleri ünlü Alman üretici Zeiss tarafından geliştirmiş.

Nokia 7.1 fiyatı

Android 8.1 Oreo sürümü ile gelen Nokia 7.1'in arka yüzünde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Android 9.0 Pie desteği de alacak olan telefonun ABD fiyatı 349 dolardan başlayacak. Nokia'nın bu modelinin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı bilinmiyor.



Kaynak: TEKNOLOJİ OKU

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Nokia 7.1
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