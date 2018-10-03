Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu

Geçtiğimiz Ağustos ayında PureView adını tekrardan tescilleyen HMD Global, bu ismi en yeni cihazında kullanmaya hazırlanıyor. Henüz resmi olarak doğrulanmış bir bilgi olmasa da sızıntılarıyla meşhur Roland Quandt'a göre Finli şirket, yeni amiral gemisini Nokia 9 PureView adıyla satışa sunacak.

Nokia 808 PureView gibi geçmiş modelleri baz alırsak, HMD'nin bu yeni cihazının kamera özellikleriyle öne çıkacağını söyleyebiliriz. Arka tarafta 5 adet kameraya sahip olacağı söylenen ve Zeiss lenslerle gelecek olan Nokia 9 PureView, akıllı telefon kamerası dünyasında kartları yeniden dağıtmaya geliyor.

Nokia 9 PureView ile ilgili edindiğimiz bilgiler, az önce de belirttiğimiz gibi beşli arka kamera kurulumu ve Zeiss lenslerle sınırlı. Cihazın teknik özellikleri henüz belli olmasa da Nokia 9 PureView'ın, Snapdragon 845 veya Snapdragon 855 mobil platformlarından güç alması bekleniyor. Şubat 2019 gibi tanıtılması beklenen cihazın diğer detayları belli olduğunda sizlere aktarıyor olacağız.