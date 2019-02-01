Nokia'nın yeni tuşlu telefonu ilk kez görüntülendi

Ancak bugün için hemen her şirket dokunmatik ekranlı en gelişmiş akıllı telefonunu satışa sunmaya çalışıyor. Nokia da bu yarışın içinde; ancak bu kez şirket tuş takımlı yeni telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nokia'nın eski tuş takımlı telefonları sağlamlığıyla bilinirdi. Ancak bugün için bu telefonların pek adı anılmıyor ve yerini dokunmatik ekranlı ince ve geniş telefonlara bırakmış durumda. Buna karşın Nokia, bugün tuş takımlı yeni telefonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Nokia TA-1139 ismiyle anılan bu tuş takımlı telefon, 2.4 inç'lik minik bir ekranla geliyor.





240x320 piksel çözünürlük sunan ve arka yüzünde 3 MP kamera bulunan cihazın üzerinde LED flaş da yer alıyor. Toplam hafızası microSD kart desteği ile 32 GB'a kadar artırılabilen cihazın ağırlığı 84 gramı geçmezken, internet hızı 2G'nin ötesine geçemiyor. Zaten böylesi bir telefonda gerçekten 3G'ye ihtiyaç duyar mıydınız, büyük bir soru işareti.Diğer teknik özelliklerine bakacak olursak 8 MB RAM gerçekten de bugün bir telefondan artık duymadığımız bir özellik. 16 MB depolama alanı ile neyi sığdırmamıza yetecek, bilemiyoruz. Ürünün ne zaman satışa çıkacağı belli değil; fiyatı da açıklanmadı.