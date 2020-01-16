NSA, Windows 10'da güvenlik açığı tespit etti

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Windows 10 işletim sisteminde oldukça ciddi bir güvenlik açığı tespit etti.

Ancak NSA, bu sorunu ne zaman tespit ettiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı ve Microsoft bu sorunu çözene kadar konu ile ilgili başka bir detay paylaşmayacağının altını çizdi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, söz konusu güvenlik açığı, kullanıcıların takip altına alınmasına hatta büyük veri kayıpları yaşamalarına sebep olabilir.

Windows 10'da keşfedilen güvenlik açığının görevi kripto mesajlaşmayı sağlamak olan 'crypt32.dll' adlı bir Windows bileşeninde olduğu belirtiliyor.

Crypt32.dll'de bulunan herhangi bir güvenlik açığı, Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlardaki kimlik doğrulama işlemlerini etkiliyor.

Ayrıca söz konusu bileşendeki güvenlik açığının Internet Explorer ve Edge tarayıcılarındaki gizli verileri hacker'ların erişimine açabileceği belirtiliyor.

Microsoft'un bugün içerisinde söz konusu güvenlik açığına karşı bir yama yayınlaması bekleniyor.